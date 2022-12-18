شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 17-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 17-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تقرر عودة محمود شبانة، مدافع فريق الزمالك المعار لصفوف سموحة، إلى صفوف الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم الدفاع، خاصة بعد إصابة محمود حمدي الونش.

أدى مصطفى شلبي وإبراهيما نداي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في الدوري .

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا فى مباراة البنك الأهلي الأخيرة فى مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة خلال مران اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة.

سلطت صحف السودان الضوء على أبرز عناصر الخطورة داخل فريق المريخ الذي من المنتظر أن يواجه نادي الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

قطع السنغالى إبراهيما نداى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، شوطا كبيرا من البرنامج التأهيلى المخصص له من قبل الجهاز الفني، لتجهيزه من الإصابة التي لحقت به ومنعته من المشاركة في مباريات الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.

تقرر عودة محمود شبانة، مدافع فريق الزمالك المعار لصفوف سموحة، إلى صفوف الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم الدفاع الزملكاوي، خاصة بعد إصابة محمود حمدي الونش.