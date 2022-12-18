شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الزمالك يهزمن المعادى فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز الفريق الأول "سيدات" لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره المعادي بنتيجة 21/27 باللقاء الذي جمعهما اليوم السبت بملعب الأخير، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري.

يذكر أن الفريق الأبيض تغلب على سموحة 25/29 باللقاء السابق الذي جمع الفريقين مساء السبت الماضي بصالة الأخير بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يلاقي "سيدات" اليد نظيره الطيران بالجولة المقبلة من الدور ذاته الجمعة المقبل في تمام السادسة مساءً بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

ويتكون الجهاز الفني لسيدات يد الزمالك من: قاسم إبراهيم مديرا فنيا، وعادل خيري مدربا عاما، ومحمود عبد الله مدربا لحراس المرمى، وأشرف حسين محللا للأداء، وحسن شاكر مدير إداري القطاع، ورغدة أحمد طبيبة، وهبة حسنين مدير إداري الفريق.