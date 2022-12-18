7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 17-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع إيهاب جلال، ليشغل منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى خلفاً للبرتغالى نونو الميدا.

الإسماعيلي يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين ويتحمل تكاليف علاج كوليبالي

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، تحمل قيمة تكاليف علاج لاعبه عبد القادر كوليبالي بعد تأكد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة، كما قرر صرف جزء من مستحقات اللاعبين.

أعلن اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، قائمة الفريق التى سوف تتجه غدًا إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فيوتشر ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الإثنين القادم على استاد السلام فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، بخالص التهنئة لنظيره المغربي وجموع الجماهير المغربية الشقيقة، بعد المشوار التاريخى لأسود الأطلسي فى نهائيات كأس العالم 2022.

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة اجتماعًا ظهر اليوم، السبت، بمقر الاتحاد في حضور أعضاء مجلس الإدارة، وأصدر مجلس الإدارة عدداً من القرارات جاءت كالتالي:

تعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع إيهاب جلال ليشغل منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى خلفاً للبرتغالى نونو الميدا.

أدى مصطفى شلبي وإبراهيما نداي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في الدوري .

توج المنتخب المصري لشباب الريشة الطائرة، بخمس ميداليات في بطولة أفريقيا والمقامة بدولة موريشيوس خلال الفترة من 7 وحتى 18 ديسمبر الجاري.