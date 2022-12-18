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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 17-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها وضع أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للنادى الأهلى، برنامجا تأهيليا للمالى أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأحمر، لتجهيزه لمباراة فاركو المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

الأهلي يسابق الزمن لتجهيز أليو ديانج لمباراة فاركو بالدوري

وضع أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للنادى الأهلى، برنامجاً تأهيلياً للمالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر لتجهيزه لمباراة فاركو المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

أليا سيلا خارج حسابات سموحة أمام الاتحاد السكندرى

خرج الغيني أليا سيلا، مهاجم فريق سموحة، من حسابات طارق العشرى، المدير الفنى للفريق السكندرى، أمام الاتحاد فى المباراة التى ستجمعهما فى إطار الأسبوع الثامن من بطولة الدورى المصرى. صلاح محسن يواصل الغياب عن سيراميكا أمام الداخلية يواصل صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، الغياب عن فريقه أمام الداخلية في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وذلك بسبب إصابة الخلفية. بابا فاسيليو يعلن قائمة فريق غزل المحلة استعدادا لمواجهة فيوتشر أعلن اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، قائمة الفريق التى سوف تتجه غدًا إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فيوتشر ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الإثنين القادم على استاد السلام فى تمام الساعة الخامسة مساءً. توعد أحمد كشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، المقصرين في الفريق البترولى بالعقوبات، فضلاً عن إحالتهم إلى دكة البدلاء، مؤكدا لهم أن المستهتر لن يكون له مكان في الفريق خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الخسارة أمام المقاولون 2/3 في المباراة الماضية. الرمادى يطالب لاعبى أسوان بالعودة لسكة الانتصارات بعد صدمة سيراميكا عقد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، جلسة مع لاعبيه، مساء اليوم السبت، على هامش التدريبات الجماعية، طالبهم فيها بضرورة تصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات على حساب بيراميدز في اللقاء المقبل. حرص الفنان محمد هنيدي على دعم بطل كمال الأجسام ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" والذى ينافس حاليا على بطولة مستر أولمبيا، الأشهر في رياضة كمال الاجسام، والتي بدأت فعالياتها أمس، وتستمر حتى غدا الأحد.

الإسماعيلي يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين ويتحمل تكاليف علاج كوليبالي

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، تحمل قيمة تكاليف علاج لاعبه عبد القادر كوليبالي بعد تأكد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة، كما قرر صرف جزء من مستحقات اللاعبين.

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، بخالص التهنئة لنظيره المغربي وجموع الجماهير المغربية الشقيقة، بعد المشوار التاريخى لأسود الأطلسي فى نهائيات كأس العالم 2022.

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة اجتماعًا ظهر اليوم، السبت، بمقر الاتحاد في حضور أعضاء مجلس الإدارة، وأصدر مجلس الإدارة عدداً من القرارات جاءت كالتالي:

تعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع إيهاب جلال ليشغل منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى خلفاً للبرتغالى نونو الميدا.

أدى مصطفى شلبي وإبراهيما نداي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في الدوري .

توج المنتخب المصري لشباب الريشة الطائرة، بخمس ميداليات في بطولة أفريقيا والمقامة بدولة موريشيوس خلال الفترة من 7 وحتى 18 ديسمبر الجاري.