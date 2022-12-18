شكرا لقرائتكم خبر عن أليا سيلا خارج حسابات سموحة أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الغيني أليا سيلا، مهاجم فريق سموحة، من حسابات طارق العشرى، المدير الفنى للفريق السكندرى، أمام الاتحاد فى المباراة التى ستجمعهما فى إطار الأسبوع الثامن من بطولة الدورى المصرى.

وغاب أليا سيلا عن آخر مباراتين لفريق سموحة فى بطولة الدورى رغم جاهزية اللاعب، وخرج أيضا من حسابات طارق العشرى أمام الاتحاد المقبلة.

واقترب أليا سيلا من الرحيل عن سموحة فى يناير المقبل، بعد الخروج من حسابات طارق العشرى وعدم اعتماده عليه فى المباريات الماضية، والاعتماد على بواتينج ومحمد نادى فى مركز المهاجم.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر لقاءين، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبل 5 أهداف.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم الإثنين المقبل، فى ديربى الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدورى.