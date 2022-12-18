شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، حيث شهد النادي العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، إيقاف مدرب سلة الأهلى مباراتين وغرامة 30 ألف جنيه.

إيقاف مدرب سلة الأهلى مباراتين وغرامة 30 ألف جنيه

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة اجتماعًا ظهر اليوم، السبت، بمقر الاتحاد في حضور أعضاء مجلس الإدارة، وأصدر مجلس الإدارة عدداً من القرارات.

الأهلى يواجه فاركو والزمالك مع الحدود.. مواعيد مباريات الجولة الثامنة للدوري

تنطلق منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023 الاثنين المقبل، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

الأهلي يتمسك ببقاء بيرسي تاو حتى نهاية الموسم رغم الإصابات المتكررة

يتمسك مسئولو النادي الأهلي ببقاء الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم، ورفض مناقشة أى عروض تخص اللاعب، فى ظل ما يتردد من عدة تقارير صحفية عن اهتمام أكثر من نادٍ بالتعاقد مع اللاعب الجنوب أفريقى الفترة القادمة، وعلى رأسها الأهلي السعودي الذى يقوده فنيا مواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للأهلي، والذى يؤمن بقدرات تاو الفنية.

ياسر إبراهيم يعود لتشكيل الأهلى أمام فاركو بسبب إيقاف محمد عبد المنعم

يعود ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى للظهور فى تشكيل فريقه الأساسى فى مباراة فاركو المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب إيقاف زميله محمد عبد المنعم.