20 رقما للنجم ميسي قبل نهائي كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد النجم ليونيل ميسي لخوض أهم مباراة في مسيرته الكروية، ويتطلع لتتويج مشواره مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم، حين يواجه منتخب فرنسا، اليوم، في نهائي مونديال قطر 2022. أبرز الأرقام في مسيرة ميسي 1 - يملك 499 مليون متابع على فيس بوك وإنستجرام (أكثر من 10 أضعاف عدد سكان الأرجنتين). 1 - يملك 499 مليون متابع على فيس بوك وإنستجرام (أكثر من 10 أضعاف عدد سكان الأرجنتين). 2 - 120 مليون دولار أرباح ميسي المقدرة لموسم 2022-2023 قبل الضرائب ورسوم الوكلاء، وفقا لمجلة فوربس. 3 - لعب 2194 دقيقة في كأس العالم. فقط الإيطالي باولو مالديني لعب أكثر (2217). 4 - خاض 853 مباراة مع فريق برشلونة الثاني وبرشلونة الأول وباريس سان جيرمان. 5 - هز الشباك 701 مرة مع فريق برشلونة الثاني وبرشلونة الأول وباريس سان جيرمان. 6 - خاض 171 مباراة دولية 7 - سجل 96 هدفا على المستوى الدولي 8 - حصل على 37 لقبا مع الأندية. 9 - خاض 25 مباراة في كأس العالم (يتقاسم الرقم القياسي مع لوتار ماتيوس). 10 - حمل شارة القيادة 18 مرة في كأس العالم وهو رقم قياسي. 11 - انتصر 16 مرة في مباريات بكأس العالم (ميروسلاف كلوسه حقق 17 انتصارا) 12 - يفصل 16 عاما بين أول وآخر أهدافه في كأس العالم. 13 - حصل 10 مرات على جائزة أفضل لاعب في المباراة خلال كأس العالم (نالها أول مرة عام 2002). 14 - سجل 11 هدفا في كأس العالم (الرقم القياسي الأرجنتيني). 15 - نال الكرة الذهبية 7 مرات. 16 - هناك 6 لاعبين شاركوا في 5 نسخ لكأس العالم، هم: ميسي وماتيوس وأنطونيو كاربخال ورافائيل ماركيز وأندريس غواردادو وكريستيانو رونالدو. 17 - صنع 6 أهداف في مرحلة خروج المغلوب في نهائيات كأس العالم. 18 - شارك في 5 نسخ لكأس العالم، سجل وصنع خلالها أهدافا. 19 - وصل نهائي كأس العالم مرتين. 20 - فاز بكأس كوبا أمريكا.

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