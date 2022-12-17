شكرا لقرائتكم خبر نقل النهائي على قناة «بي إن سبورت» المفتوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شبكة «بي إن سبورتس» (beIN SPORTS) بث المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، اليوم، عبر قناتها المفتوحة.

وأكدت الشبكة أن بث المباراة على قناة «بي إن سبورتس» المفتوحة، يأتي في إطار التزام المجموعة بضمان مشاركة المشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في هذه البطولة الأولى من نوعها في العالم العربي.

وستعرض المباراة، إلى جانب التغطية المتواصلة طوال اليوم، على قناة «بي إن» الرسمية على يوتيوب.

وأدت المجموعة، بصفتها الناقل الرسمي للبطولة في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دورا مهما خلال الشهر الماضي في تعزيز مكانة دولة قطر، وتسليط الضوء على البطولة المميزة، حيث سجلت قنوات الشبكة أكثر من 5 مليارات مشاهدة منذ انطلاق أكبر فعالية رياضية في العالم في 20 نوفمبر الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«بي إن- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» محمد السبيعي، «تشكل المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر مناسبة تاريخية لكرة القدم والعالم العربي ولمجموعة بي إن، ولذلك حرصنا على توفير فرصة مشاهدة هذه المباراة لأكبر عدد ممكن من المشاهدين.

وقدمنا وعدا في بداية هذه البطولة بتوفير تجربة مشاهدة لا مثيل لها لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة، ويمكننا القول إننا نجحنا في القيام بذلك مع انضمام مليارات المشاهدين لمتابعة البطولة. ومع بقاء مباراتين فقط، نستعد لإنهاء البطولة بشكل مميز كما بدأناها، ولا يسعنا الانتظار لمشاهدة وبث المباراة التاريخية».

وتبدأ التغطية باللغة العربية على قناة «بي إن سبورتس» المفتوحة وعلى قناة «بي إن سبورتس ماكس 1» وعلى قناة «بي إن» الرسمية على يوتيوب، مع سلسلة من البرامج قبل بداية الأستديو التحليلي في الساعة الـ4:00 عصرا وحتى الـ2 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، علما بأن المباراة النهائية تنطلق عند الـ6 مساء في ملعب لوسيل.