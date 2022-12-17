صراع أرجنتيني فرنسي على حلم اللقب المونديالي الثالث 

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ويتطلع المنتخبان الأرجنتيني والفرنسي لتتويج مشوارهما الطويل خلال المونديال القطري، بالحصول على كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ كل منهما. وبينما توج منتخب الأرجنتين باللقب عامي 1978، حينما استضاف المونديال على ملاعبه، و1986 بالمكسيك، فقد أحرز منتخب فرنسا البطولة، عامي 1998، عندما نظمها على أرضه، و2018 في روسيا. وستكون هذه هي المواجهة الـ11 بين منتخبات قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا في نهائي المونديال، حيث شهدت اللقاءات العشرة السابقة تفوقا ساحقا للمنتخبات اللاتينية، التي حققت اللقب 7 مرات على حساب منتخبات القارة العجوز، التي فازت بثلاثة ألقاب فقط على حساب منتخبات أمريكا الجنوبية.وخلال النسخ الـ21 السابقة في كأس العالم، حصلت المنتخبات الأوروبية على 12 لقبا في المونديال، في حين نالت منتخبات أمريكا الجنوبية 9 ألقاب فقط. وقدم المنتخبان الأرجنتيني والفرنسي مسيرة رائعة في المونديال، الذي يجرى للمرة الأولى في الوطن العربي، استمرت على مدار الأيام الـ28 الماضية، وأصبح كل منهما على بعد لقاء وحيد من أجل معانقة لقب البطولة الأهم والأقوى في عالم كرة القدم. وتصدر كلا المنتخبين ترتيب مجموعتيهما بـ6 نقاط، حيث صعدا للأدوار الإقصائية بعدما حقق كل منهما انتصارين وتلقى خسارة وحيدة في الدور الأول. ووجد منتخب الأرجنتين على قمة المجموعة الثالثة، ورغم خسارته المباغتة 1/ 2 أمام السعودية في مستهل لقاءاته بالبطولة، إلا أنه سرعان ما استعاد اتزانه، عقب فوزه 2/ صفر على منتخبي المكسيك وبولندا في الجولتين التاليتين، ليضرب موعدا في دور الـ16 مع منتخب أستراليا، الذي تغلب عليه 2 / .1
وكان المنتخب الأرجنتيني على موعد مع مواجهة بالغة الإثارة ضد منتخب هولندا في دور الثمانية، حيث اجتاز عقبة منتخب (الطواحين) بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2 / 2، قبل أن يقدم أقوى عروضه بالبطولة حتى الآن وذلك في الدور قبل النهائي حينما تغلب 3 / صفر على منتخب كرواتيا، يوم الثلاثاء الماضي.
أما منتخب فرنسا، الذي يطمح لأن يصبح أول منتخب يحتفظ بكأس العالم في نسختين متتاليتين، منذ منتخب البرازيل الذي حقق الإنجاز ذاته عامي 1958 بالسويد و1962 في تشيلي، فقد صعد لمرحلة خروج المغلوب إثر تربعه على صدارة المجموعة الرابعة. وبدأ منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقبه بالفوز 4 / 1 على أستراليا، قبل أن يتغلب 2 / 1 على الدنمارك بصعوبة بالغة، ثم تلقى خسارة غير مؤثرة صفر / 1 أمام منتخب تونس في الجولة الأخيرة. وفي دور الـ16، انتصر منتخب فرنسا 3 / 1 على بولندا، ليضرب موعدا ناريا في دور الثمانية مع منتخب إنجلترا، الذي تغلب عليه 2 / 1، قبل أن يفوز 2 / صفر على منتخب المغرب، في الدور قبل النهائي.
قبل المواجهة
- التقى المنتخبان في 12 مباراة على الصعيدين الرسمي والودي
- حقق الأرجنتين 6 انتصارات، فيما فاز المنتخب الفرنسي في 3 لقاءات، وفرض التعادل نفسه في 3 مباريات
- لعب ميسي دور »المنقذ« لمنتخب الأرجنتين في كثير من المواجهات
- سيكون مونديال قطر الأخير للبرغوث في مسيرته مع منتخب الأرجنتين
- يرغب ميسي في عدم تكرار خيبة الأمل التي تعرض لها في مونديال 2014 بالبرازيل
- رفع ميسي رصيده التهديفي خلال مسيرته بالمونديال إلى 11 هدفا
- سينفرد النجم الأرجنتيني بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم
- يخوض قائد منتخب الأرجنتين لقاءه الـ26 في مسيرته بالمونديال
- يدين منتخب فرنسا بفضل كبير في بلوغه للمباراة النهائية للثنائي مبابي وأوليفييه جيرو
- أحرز مبابي وأوليفييه جيرو مجتمعين 9 أهداف من مجموع 13 هدفا أحرزها الفريق بمسيرته في كأس العالم الحالية
- مبابي يتفوق على بيليه، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بكأس العالم قبل بلوغ 24 عاما
- أصبح منتخب فرنسا سادس فريق يتأهل لهذا الدور في نسختين متتاليتين بالمسابقة
- كما صار فرنسا رابع بطل للمونديال يبلغ المباراة النهائية في النسخة التالية للبطولة التي توج بها
- يحلم ديدييه ديشان بأن يصبح ثاني مدرب في التاريخ يتوج بكأس العالم مرتين متتاليتين بعد الإيطالي الراحل فيتوريو بوتزو
- أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمدرب منتخب بلاده، حيث طالب ببقاء ديشان لأطول فترة ممكنة
- كشفت تقارير إخبارية أخيرا عن تفشي مرض يشبه الأنفلونزا بين لاعبي فرنسا
- تحوم الشكوك بشأن مشاركة ثيو هيرنانديز أمام الأرجنتين، في ظل شكواه من إصابة في الركبة
- سيكون هذا هو اللقاء الرابع بين الأرجنتين وفرنسا بكأس العالم
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