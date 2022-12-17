إنجلترا واليابان تتنافسان على جائزة اللعب النظيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينحصر التنافس على جائزة اللعب النظيف في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر بين إنجلترا واليابان، ومن المرجح أن يحصدها «الأسود الثلاثة»، فقد كانت البطاقة الصفراء التي حصل عليها هاري ماغواير ضد فرنسا هي البطاقة الوحيدة للاعبيه خلال المباريات الـ5 في البطولة.

وحسب تقرير لصحيفة «غارديان» (guardian)، فإن تاريخ جائزة اللعب النظيف يعود إلى بطولة كأس العالم 1970 في المكسيك، عندما انطلق العمل بالبطاقات الصفراء والحمراء. ومن المفارقات أن كأس العالم 1970 كانت واحدة من بطولتين فقط لم يطرد فيهما أي لاعب، لذلك لم تمنح البطاقة الحمراء الأولى حتى عام 1974، عندما طرد كارلوس كاسيلي مهاجم تشيلي في المباراة ضد ألمانيا الغربية بعد بطاقتين صفراوين.

وفاز منتخب بيرو بأول جائزة للعب النظيف (Fair Play) في 1970، كونه الفريق الوحيد في بطولة المكسيك الذي لم يحصل على أي بطاقات حمراء أو صفراء.

ولا تمنح الجائزة على أساس عدد البطاقات التي يتلقاها الفريق فحسب، بل تمنح أيضا إلى جانب مواقف الروح الرياضية التي تحددها لجنة من مسؤولي «فيفا» وخبراء في كرة القدم، ويجب أن يتأهل المرشحون إلى الدور الثاني من البطولة؛ أي أنها لا تمنح لفريق خرج من الدور الأول. ويؤكد التقرير أن منتخب البرازيل هو الأكثر فوزا بجائزة اللعب النظيف، وذلك في أعوام (1982 و1986 و1994 و2006)، على الرغم من حقيقة أنه يمتلك أكبر عدد من البطاقات الحمراء في تاريخ كأس العالم، حيث حصل لاعبوه على 11 بطاقة حمراء في جميع مشاركاته.

ويليه منتخب إسبانيا بـ3 جوائز جاءت جميعها منذ 2006، والمثير للغرابة أن منتخب إسبانيا لديه سجل أفضل بكثير من البرازيل؛ فقد تلقى بطاقة حمراء واحدة فقط في 71 مباراة خاضها، والتي حصل عليها في نهائيات كأس العالم في 1994، عندما طرد ميغيل نادال - عمّ لاعب التنس رافاييل نادال - في المباراة التي كانت ضد كوريا الجنوبية.

الفائزون بجائزة اللعب النظيف في كأس العالم

