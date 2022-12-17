ديشان يستبعد مشاركة مفاجئة لبنزيمة مع المنتخب الفرنسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبعد ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي أن يعود كريم بنزيمة بشكل مفاجئ للمشاركة في المباراة النهائية ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن بنزيمة، نجم ريال مدريد، استبعد من المنتخب الفرنسي عشية انطلاق البطولة بسبب إصابة في الفخذ.

ومنذ ذلك الوقت، عاد اللاعب للتدريب مع الريال وشارك في مباراة ودية مطلع هذا الأسبوع، وهو الأمر الذي أثار التكهنات بأن اللاعب قد يعود للشرق الأوسط لخوض المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني.

ولأن إصابته حدثت قبل انطلاق المسابقة بوقت قصير، لم يتم استدعاء بديل له، لذلك يظل بنزيمة مقيدا في قائمة المنتخب الفرنسي المكونة من 26 لاعبا، وأنه ضمن الخيارات المتاحة لديشان، الذي رفض الرد على سؤال بشأن احتمالية عودة بنزيمة عقب الفوز على المنتخب المغربي 2 / صفر في الدور قبل النهائي.

وانتشر المرض داخل المعسكر الفرنسي في الأيام التي تسبق المباراة النهائية، ولكن ديشان قال إنه سيعمل مع الـ24 لاعبا الموجودين حاليا، علما بأن لوكاس هيرنانديز أصيب في المباراة الأولى بدور المجموعات أمام أستراليا.

وقال ديشان: «أعلم أن هناك بعض اللاعبين أصيبوا، كريم بنزيمة من بينهم، لوكاس هيرنانديز أصيب في المباراة الأولى ومن تلك اللحظة لدي 24 لاعبا في فريقي».

وأضاف، «هناك لاعبون تحت تصرفي. لذلك لا أعتقد أنه من العدل لهؤلاء اللاعبين أن يتم السؤال عن لاعب غير موجود».

وأكد «لست مسؤولا عمن سيحضر لمشاهدة اللقاء، سواء كانوا لاعبين سابقين أو مصابين، الأمر ليس له علاقة بي».