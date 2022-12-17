كرواتيا تهزم المغرب وتحقق برونزية العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحرز منتخب كرواتيا المركز الثالث بمونديال قطر 2022 بفوزه على نظيره المغربي 2/ 1 أمس، على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال قطر 2022.

وشهدت المواجهة القوية بين المنتخبين، تسجيل هدفين في أول تسع دقائق، حيث تقدم جوسكو جفارديول بهدف لمنتخب كرواتيا في الدقيقة السابعة لكن بعد دقيقتين فقط أدرك أشرف داري التعادل لأسود الأطلس.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول سجل ميسلاف أورسيتش هدف الفوز لمنتخب كرواتيا.

أوليات مغربية

أصبح أسود الأطلس، أول منتخب أفريقي وعربي يخوض مباراة المركز الثالث في تاريخ المونديال، كما أصبح أشرف حكيمي وحكيم زياش أول لاعبين من المغرب يخوضان 10 مباريات في كأس العالم، ليقتسما مع الحارس السعودي محمد الدعيع صدارة قائمة اللاعبين العرب الأكثر مشاركة في المونديال.

كما بات المنتخب المغربي أول فريق أفريقي ينجح في هز الشباك الكرواتية في المونديال، حيث التقت كرواتيا مع 3 منتخبات أفريقية من قبل، إذ فازت على الكاميرون 4 / صفر في مونديال 2014 وعلى نيجيريا 2 / صفر في مونديال 2018 ثم تعادلت مع المغرب سلبيا في مونديال قطر.

وأهدر المنتخب المغربي فرصة أن يصبح أول فريق من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية يحصد ميدالية في تاريخ كأس العالم.

مواجهة الفريقين

جاءت مباراة المغرب أمام كرواتيا، تكرارا لسيناريو مواجهة الفريقين في الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة في 23 نوفمبر الماضي، على ملعب (البيت)، حيث انتهت المواجهة بينهما بالتعادل بدون أهداف.

وتعد هذه هي النسخة السابعة في تاريخ البطولة والثانية على التوالي التي يلتقي خلالها منتخبان مرتين في نسخة واحدة بكأس العالم.

وشهدت النسخة الماضية التي أقيمت في روسيا عام 2018 آخر مواجهة مكررة بين نفس المنتخبين، وذلك حينما التقى منتخبا بلجيكا وإنجلترا في دور المجموعات وكذلك في لقاء تحديد المركز الثالث، ليتطابق هذا السيناريو مع مونديال قطر 2022.

وتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب مجموعته بـ7 نقاط، قبل أن يطيح بمنتخب إسبانيا، بطل كأس العالم عام 2010، بركلات الترجيح بعد تعادلهما بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وواصل المنتخب المغربي مفاجآته بعدما تغلب 1 / صفر على نظيره البرتغالي، بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو في دور الثمانية، لكنه اصطدم بالمنتخب الفرنسي في الدور قبل النهائي، الذي قادته خبرة نجومه للصعود للمباراة النهائية عقب الفوز على أسود الأطلس بهدفين دون رد.

الطموحات الكرواتية

من جانبه، تأهل منتخب كرواتيا، للمربع الذهبي بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

وسبق للمنتخب الكرواتي الفوز بالميدالية البرونزية في نسخة المسابقة عام 1998 بفرنسا، قبل أن يفاجئ الجميع في النسخة الماضية بحصوله على المركز الثاني، عقب خسارته 2 / 4 أمام فرنسا في النهائي، تحت قيادة مديره الفني الحالي زلاتكو داليتش.

وكان منتخب كرواتيا تأهل لمرحلة خروج المغلوب في المونديال الحالي، بعدما حل في المركز الثاني بترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط.

وتغلب المنتخب الكرواتي على نظيره الياباني بركلات الترجيح في دور الـ16، ليقصي بعد ذلك المنتخب البرازيلي في مفاجأة من العيار الثقيل بنفس السيناريو في دور الثمانية.

وتوقفت الطموحات الكرواتية عند حدود الدور قبل النهائي، عقب خسارته القاسية صفر/ 3 أمام نظيره الأرجنتيني، ليفشل في تحقيق حلم جماهيره بالصعود للمباراة النهائية.