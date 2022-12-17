شكرا لقرائتكم خبر حارس الأرجنتين: جاهزون للقتال من أجل التتويج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني جاهزيته للقتال للتتويج بكأس العالم بجانب «أعظم لاعب على مدار التاريخ».

وقال حارس مرمى أستون فيلا «بصراحة عندما فزنا في البرازيل كان المنتخب البرازيلي هو المرشح الأبرز، والأمر نفسه حاليا».

وأضاف «يمكن للناس أن يقولوا إن المنتخب الفرنسي هو المرشح، ولكن لدينا أفضلية عظيمة بأن يكون لدينا أفضل لاعب في التاريخ».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا»، أن ميسي يشارك في بطولة كأس العالم للمرة الخامسة والأخيرة في كأس العالم، ويتطلع للتتويج بلقبه الأول في بطولات كأس العالم في قطر.

وقال مارتينيز « أراه سعيدا للغاية. يشعر أنه بحالة جيدة عندما يكون في الملعب».

وأضاف «رأيت ميسي عظيما في كوبا أمريكا. كان لاعبا استثنائيا، أحد أفضل اللاعبين بدون شك في كوبا أمريكا- وفي كأس العالم الحالية اتخذ خطوة للأمام مقارنة بكوبا أمريكا».

وأردف «هو يلعب بشكل جيد للغاية وهذا يعطي طاقة كبيرة للفريق ككل؛ لأن لدينا أحد أعظم اللاعبين. إنه متحمس يشعر بالبهجة وهذا يساعدنا كثيرا».

وقال مارتينيز: «إنه شيء مجنون بالكامل. خسرنا أمام المنتخب السعودي في بداية البطولة، ولكننا حافظنا على حماسنا».

وأضاف، « أعلم أنها كانت صدمة للجميع ولكن بعدها تطورنا رويدا رويدا، مباراة بمباراة».

وأكد «كنا نعلم بالفعل أن مباراتنا أمام المكسيك ستكون مثل المباريات النهائية، ونفس الأمر بالنسبة لمباراة بولندا. عانينا أيضا أمام أستراليا، عبرنا هولندا بركلات الترجيح لذلك كان طريقا صعبا».

وأردف «ولكن كان واضحا بالنسبة لنا أننا أردنا القتال. بعد مباراة المنتخب السعودي، كان واضحا بالنسبة لنا أننا سندافع عن بلدنا، سنبذل قصارى جهدنا كي نلعب المباراة النهائية في هذا المونديال».