النصر يحطم كل الأرقام ويغرد وحيدا في الصدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر فريق النصر ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بـ22 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق الشباب المتأخر بفارق مباراة، وذلك عقب فوزه العريض على مستضيفه الرائد برباعية في اللقاء الذي جمعهما في الجولة التاسعة، في حين حقق فريق الهلال فوزا صعبا أمام ضيفه الباطن بـ3 أهداف مقابل هدف في مواجهة شهدت إضاعة النيجيري إيغالو وصالح الشهري لضربتي جزاء في شوط المباراة الثاني أبدع خلالهما حارس الباطن الأوروجوياني كمبانيا في التصدي لهما بينما عجز عن صد الجزائية الثالثة بأقدام البيروفي أندريه كاريلو.

بينما قلب فريق أبها الطاولة على ضيفه الطائي بعد أن حول تأخره بهدف أمير سعيود في شوط المباراة الثاني إلى فوز ثمين جاء بأقدام التونسي سعد بقير ورأسية صالح العمري في الوقت بدل الضائع 95+.

وفي الدمام، حقق فريق الفيحاء فوزه الأول بدوري روشن على مضيفه الخليج عن طريق لاعبيه أنتوني نواكايمي وأسامة الخلف، رافعا رصيده للنقطة الخامسة بينما ظل الخليج على رصيده السابق بأربعة نقاط.

فيما قفز فريق التعاون للمركز الرابع برصيد 20 نقطة إثر فوزه الكبير على العدالة برباعية جاءت عن طريق الإسباني الفارو ميدران (هدفين) وسعد النصر واليخاندرو جامارا، بينما سجل هدف العدالة أنديرسون جيلن 94+.

وفي أبها، خيم التعادل السلبي على مواجهة فريقي ضمك والاتفاق في مباراة شهدت طرد لاعب الاتفاق فيصل الغامدي بالبطاقة الحمراء 97+.

النصر يحطم الأرقام

بات النصر أول فريق في دوري المحترفين يحقق 3 انتصارات متتالية بالأربعة، بعد فوزه على العدالة (4-1)، ثم الفيحاء (4-0).

وهذه رابع رباعية للنصر هذا الموسم، ليصبح أكثر فريق بالدوري تحقيقا للفوز بهذه النتيجة.

وثبت النصر عقدته للرائد على أرضه بدوري المحترفين، محققا فوزه السابع تواليا في بريدة منذ تعادلهما سلبيا في بريدة مطلع ديسمبر 2015، قبل 7 أعوام.

ولم يكتف النصر بصدارة جدول الترتيب بل تصدر أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات بـ7 متساويا مع الشباب.

وتربع النصر على صدارة قائمة أقوى هجوم بالدوري بتسجيله 22 هدفا بـ9 مواجهات بمعدل أكثر من هدفين في اللقاء، متقدما على الشباب صاحب الـ20 هدفا.

الهلال ونقاط الباطن

حقق الزعيم الفوز الأول على الباطن بعد 4 مباريات، فشل فيها بتحقيق أي انتصار، حيث حضر التعادل خلال المواجهات الـ4.

وكان آخر فوز هلالي على الباطن في الدور الثاني من موسم 2018-2019، بهدف قاتل جاء في الدقائق الأخيرة بنتيجة (3-2).

وخلال الموسمين الماضيين، التقى الفريقان 4 مرات بالدوري، انتهت الأولى بالتعادل بهدفين لمثلها في حفر الباطن، ثم تعادلا مجددا في الإياب.

وهذا الانتصار السابع للهلال على الباطن في تاريخ دوري المحترفين، مقابل 4 تعادلات، فيما لم يستطع الباطن تحقيق أي انتصار.

مؤجلة تقلص أعداد الحضور الجماهيري

شهدت الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين حضورا ضعيفا، مقارنة بالجولات الماضية بواقع 22392 مشجعا في 6

مواجهات، حيث تسبب تأجيل مواجهة الشباب والاتحاد في انخفاض الحضور الجماهيري، إذ يتربع جمهور الاتحاد 190309 مشجعين في الجولات الـ8 التي لعبها الفريق داخل وخارج أرضه.

هاتريك تالسكا يقفز به لصدارة الهدافين

أسهم الهاتريك الذي سجله مهاجم النصر البرازيلي أندرسون تالسكا في شباك الرائد في تصدره ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بـ8 أهداف مبتعدا عن أقرب منافسيه ابن جلدته كارلوس جونيور الذي سجل 6 أهداف، والنيجيري أوديون إيغالو بـ5 أهداف.

تاليسكا امتاز بالدقة العالية في تسديداته أمام الرائد؛ حيث حاول التسديد 7 مرات صد الدفاع 2 ومرت 5 على المرمى سجل منها 3 أهداف، وقد سدد مرتين من خارج منطقة الجزاء و3 مرات من داخلها.

دقة تمريرات اللاعب الـ35 وصلت إلى 86%، وقد كان 40% منها لليسار و26% للأمام، وقد اكتسب خطأ واحدا.

تعطل تقنية الڤار من جديد

شهدت مواجهة الهلال والباطن تعطل تقنية الفيديو (VAR) في شوط المباراة الثاني، مما أوقع حكم المواجهة في حرج إثر احتسابه ركلة الجزاء الثالثة لفريق الهلال، مما دفع حكم اللقاء

السويسري ساندرو سشارير إلى استدعاء قائدي الفريقين لاتخاذ القرار باحتساب ركلة الجزاء، رغم حالة الجدل حول صحتها واعتراض لاعبي وإداريي الباطن على احتسابها .

20 هدفا و24 بطاقة صفراء وحمراوان

شهدت الجولة التاسعة من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين تسجيل 20 هدفا في 6 مواجهات، كما شهدت تسجيل حالتي طرد للجزائري أمير سعيود من فريق الطائي وفيصل الغامدي من الاتفاق، بينما أخرج حكام الجولة 24 بطاقة صفراء كان نصيب الأسد فيها في مواجهة أبها والطائي بواقع 7 بطاقات.