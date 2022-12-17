كأس العالم للأندية.. اول تعليق من الأهلي على احتجاج الرجاء المغربي

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت الساعات الماضية جدلاً واسعاً بعدما رفع نادي الرجاء البيضاوي المغربي شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية بدلاً من النادي الأهلي المصري.

وكان الفيفا قد أعلن في وقت سابق مشاركة الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبل.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن الاتحاد الدولي لكرة القدم أخطر اتحاد الكرة المصري بشكل رسمي بمشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال المصدر: "الأمر منتهي الفيفا اعتمد اللائحة القديمة وبالتالي مشاركة النادي الأهلي في البطولة محسومة ولا علاقة لنا بشكوى الرجاء".

وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي بدأ التنسيق للمشاركة في مونديال الأندية، مشيراً إلى أن اللائحة القديمة تنص على عدم تواجد ناديين من دولة واحدة في بطولة كأس العالم للأندية، وبالتالي مشاركة الفريق الأحمر في البطولة أمر محسوم بشكل نهائي.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي تمسكه بحقه في المشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، المقرر أن يستضيفها المغرب في فبراير المقبل 2023.

وأكد عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء المغربي، تمسكه بحق ناديه فى المشاركة بكأس العالم للأندية.

وقال البدراوي، في رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، نشرها موقع " le360" المغربي،: "نتشبث بأحقية فريقنا في المشاركة بطولة كأس العالم للأندية البطلة التي ستقام بالمغرب بصفتنا فريق البلد المنظم للدورة".

وأضاف البدراوي، "أحقية ترشحنا قبل أى فريق أفريقى آخر، حتى وإن كان وصيف بطل النسخة الأخيرة، اتصلنا هاتفيا بمسؤولي جامعتنا من أجل التنسيق، وأرسلناهم رسميا، كما رسلنا رسميا مسؤولو الفيفا قبل الحسم الثلاثاء".