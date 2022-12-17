شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مطروح يعود لأول مرة للتدريبات بعد وفاة لاعبه سامى سعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عاد فريق مطروح الذى يشارك فى الدرجة الثالثة، إلى التدريبات لأول مرة منذ وفاة لاعبه سامى سعيد الذى بلع لسانه أثناء مباراة فريقه أمام السلوم.

وتضامن فريق الزهور بمطروح مع فريق مطروح بعد وفاة كابتن الفريق سامى سعيد، وقام اللاعبون بالصلاة على روح اللاعب وخيم الحزن على أجواء التدريب الأول.

وكان الحكم أحمد حمدى قد ألغى مباراة مطروح والسلوم فى القسم الثالث، قبل نهايتها بـ15 دقيقة، بعد بلع اللاعب سامى سعيد، لاعب مطروح، لسانه أثناء المباراة.

وحاول الجهاز الطبى للفريقين إسعاف اللاعب، قبل أن يتم نقله بالإسعاف إلى أحد المستشفيات، إلا أنه فارق الحياة.

الحزن يخيم على التدريبات الحزن يخيم على التدريبات فريق مطروح فى التدريبات 1 فريق مطروح فى التدريبات 1 الصلاة الصلاة

الصلاة على روح اللاعب الراحل