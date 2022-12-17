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فريق مطروح يعود لأول مرة للتدريبات بعد وفاة لاعبه سامى سعيد.. صور

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القاهرة - سامية سيد -  

عاد فريق مطروح الذى يشارك فى الدرجة الثالثة، إلى التدريبات لأول مرة منذ وفاة لاعبه سامى سعيد الذى بلع لسانه أثناء مباراة فريقه أمام السلوم.

 

وتضامن فريق الزهور بمطروح مع فريق مطروح بعد وفاة كابتن الفريق سامى سعيد، وقام اللاعبون بالصلاة على روح اللاعب وخيم الحزن على أجواء التدريب الأول.

 

وكان الحكم أحمد حمدى قد ألغى مباراة مطروح والسلوم فى القسم الثالث، قبل نهايتها بـ15 دقيقة، بعد بلع اللاعب سامى سعيد، لاعب مطروح، لسانه أثناء المباراة.

 

وحاول الجهاز الطبى للفريقين إسعاف اللاعب، قبل أن يتم نقله بالإسعاف إلى أحد المستشفيات، إلا أنه فارق الحياة.

 

 

2d5fda22-ba2e-4ab0-871f-c6ea06fbd90b الحزن يخيم على التدريبات 
7ff5533e-c795-4df0-85ac-041aeb2e6139فريق مطروح فى التدريبات 1
c1fd1eaa-cfa3-41ba-8755-9e082dd40257 الصلاة 

 الصلاة على روح اللاعب الراحل

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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