شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية الكويتى يواجه مصر وديا استعدادا لكأس آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل منتخب الكويت للكرة الشاطئية إلى مصر، لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في بطولة كأس آسيا والبطولة العربية للكرة الشاطئية.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الكويت المعسكر على مرحلتين، المرحلة الأولى في القاهرة، والمرحلة الثانية في الاسكندرية.

ويخوض المنتخب الكويتي 5 مباريات ودية خلال المعسكر من ضمنها مواجهة منتخب مصر، وتضم بعثة المنتخب الكويتي في مصر كلا من: الدكتور محمد بو عباس رئيس البعثة، وسعود سليمان العون مدير المنتخب، وجاءت قائمة المنتخب الكويتي كالتالي:

محمد علي عبد الحميد، محمد يوسف أحمد الشاعر، عبد الله خالد عباس، مهدي صالح مهدي، مشعل ضياء الشافعي، فيصل غازي فيصل، حمد عبد الرضا عباس، عمر عادل عبدالله، عبد العزيز سعدون سعود، جاسن وليد جاسم، محمد أحمد درويش، عمار بوسف، محمد سبتي الكندري، عبد العزيز فهد السدرة، شملان طارق كندي.

ويتكون الجهاز الفني من أحمد محمد عبد الرازق المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي نجح بالوصول للفراعنة للمركز الخامس عالميا.

وكان المنتخب الكويتي قد تعاقد مع أحمد عبد الرزاق من عام 2019، ويعتبر عبد الرازق أول مدرب مصرى يتولي تدريب منتخب الكويت منذ أكثر من 30 عاما بعد سابق تولى المهمة من قبل طه الطوخي فى الماضى.

ويعاونه كلا من: سليم العياري مدرب اللياقة البدنية، طارق ريكان الخالدي مدرب حراس مرمى، علي تركي الفندي أخصائي علاج طبيعي، أحمد جابر اشكناني إداري المنتخب ووائل رياض إداري، سامي فتوح عامل تجهيزات، عبد العزيز أمان حكم.