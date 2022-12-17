إيهاب جلال يقود مران فاركو لأول مرة استعدادا لمواجهة الأهلى

القاهرة - سامية سيد - قاد إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لفاركو، مرانه الأول مع الفريق اليوم السبت استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

تعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع الكابتن إيهاب جلال مديراً فنياً لفريق الكرة الأول بالنادى.

ووافق مجلس إدارة نادى فاركو على التشكيل النهائي للطاقم الفني والإداري والطبي للمدير الفني الجديد إيهاب جلال الذي سيبدأ مهمته خلال الساعات القليلة القادمة.



ايهاب جلال فى بداية مشواره مع فاركو

وحقق فاركو فوزا وحيدا مقابل خسارتين وتعادل فى أربع مباريات، وافتتح فاركو مسيرته بالدوري هذا الموسم بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب، ثم تعادل إيجايباً مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق، ثم خسر من أسوان قبل أن يتعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق ثم خسر من الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

ويحتل فاركو المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

ويستعد فاركو لمواجهة الاهلى في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.