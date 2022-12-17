شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين ويتحمل تكاليف علاج كوليبالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، تحمل قيمة تكاليف علاج لاعبه عبد القادر كوليبالي بعد تأكد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة، كما قرر صرف جزء من مستحقات اللاعبين.

وقال الموقع الرسمي للإسماعيلي، في بيان منذ قليل، إن يحيى الكومي قرر ضخ مبلغ مالي لتسيير الأمور الإدارية ودفع جزء من مستحقات اللاعبين.

وأضاف الإسماعيلي، إن النادي يحرص على رعاية لاعبيه ودورهم الأهم نحو توفير كافة احتياجات الفريق رغم الأزمات المالية الطاحنة التي يمر بها النادي في الوقت الراهن.

وقام مسئولو النادي بإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة من خلال التواصل مع الطبيب المعالج وسداد تكاليف الجراحة التي سيخضع لها اللاعب والمقرر لها غدا الأحد بأحد المستشفيات.

وختم البيان أن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي يأمل في توفيق الله لتحقيق الانتصار للفريق الأول في مبارياته القادمة.