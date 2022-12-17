شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العينين شحاتة مديرا فنيا للإعلاميين خلفا لعلاء إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو الإعلاميين الذى يشارك بدورى القسم الثانى فى مجموعة القاهرة والقناة، مع أبو العينين شحاته مديرا فنيا للفريق، خلفا لعلاء إبراهيم الذى رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.

كان مسئولو الإعلاميين قد تعاقدوا مع علاء إبراهيم خلفا لهانى عرفه إلا أن نجم الأهلى الأسبق فشل في ترميم صفوف الفريق وخسر في لقائه الأخير برباعية نضيفة أمام السكة الحديد في الجولة الماضية، الأمر الذى دفع المدير الفني لتقديم استقالته لعدم قدرته على استكمال المشوار.

وفور إنهاء العلاقة التعاقدية من جانب إدارة الإعلاميين مع علاء إبراهيم، تم التعاقد مع أبو العينين شحاتة الذى وافق على إتمام التعاقد فورا من أجل قيادة الفريق في المباراة المقبلة.

وتولى أبو العينين شحاتة القيادة الفنية للمجد السكندرى فى بداية الموسم، والذى يشارك بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى قبل أن يرحل من أسبوعين تقريبا.