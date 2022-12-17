شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يواصل الغياب عن سيراميكا أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، الغياب عن فريقه أمام الداخلية في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وذلك بسبب إصابة الخلفية.

ويضع أحمد سامى برنامجا تدريبيا خاصا ومكثفا لـ صلاح محسن، وذلك من خلال جرعات تدريبية، خاصة أنه يؤمن بقدراته الفنية والبدنية، ويرى أنه لم يحصل على فرصته بالشكل الأمثل خلال الفترة الماضية، للإعلان عن نفسه وإثبات ذاته.

وعقد سامى جلسة مع صلاح محسن، طالبه فيها بضرورة بذل أقصى جهده من أجل استعادة مستواه المعهود، مؤكدا له أنه من أفضل المهاجمين في الدوري حتى يقدم أفضل ما لديه ومن ثم العودة إلى المنتخب الوطنى مرة أخرى.

ودفع سامى بصلاح محسن بديلاً فى الجولة الأولى أمام المصرى البوسعيدى، وانتهت بفوز سيراميكا بثلاثية نظيفة ونفس الحال في الجولة الثانية من الدورى المصرى أمام الممتاز، حيث شارك اللاعب بديلاً أمام الزمالك في اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة، قبل أن يستبعده أمام البنك الأهلى في الجولة الثالثة بسبب الإصابة، ومنذ أول نوفمبر الماضى لم يشارك اللاعب فى أى لقاء.