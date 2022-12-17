شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعلن قائمة فريق غزل المحلة استعدادا لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، قائمة الفريق التى سوف تتجه غدًا إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فيوتشر ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الإثنين القادم على استاد السلام فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

وجاءت القائمة كالتالى:

عمرو شعبان، محمود الحضري، أحمد ميهوب، معاذ الحناوي، محمد نبيه، محمود علاء، محمد بازوكا، السيد الشبراوي، هاني عادل، جبريال اوريك، إيهاب سمير، مصطفى العش، أحمد الشيخ، حميد ماو، أحمد النادري، صلاح ريكو، باولن فوافي، كريم مصطفى، محمد جابر، خالد الاخميمي، أحمد الجعيدي، عبده يحيي ، عبد الرحمن عاطف "أجويرو".

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة، وتلقى الهزيمة فى مثلها.