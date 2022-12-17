شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يظهر "العين الحمرا" للاعبى إنبى ويتوعد المقصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توعد أحمد كشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، المقصرين في الفريق البترولى بالعقوبات، فضلاً عن إحالتهم إلى دكة البدلاء، مؤكدا لهم أن المستهتر لن يكون له مكان في الفريق خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الخسارة أمام المقاولون 2/3 في المباراة الماضية.

وعنّف كشرى لاعبيه بسبب تراجع المستوى، وأكد لهم أن الفيصل بالنسبة له هو الاجتهاد فى التدريبات وتنفيذ التعليمات الفنية، مشيرا إلى أنه لن يسمح بتقصيرهم فى أداء المطلوب منهم، خصوصا أن الفريق مقبل على مباريات قوية في الدورى العام.

ويستعد الفريق البترولى لمواجهة نظيره الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وخسر فريق إنبى أمام نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدورى المصرى، بعد أن كان الفريق البترولى متقدماً بهدفين نظيفين.

افتتح إنبى التسجيل إنبى عن طريق أحمد أمين "أوفا" في الدقيقة 16 قبل أن يضيف التونسى رفيق كابو الهدف الثانى للفريق البترولى في الدقيقة 19 ثم قلص المقاولون العرب النتيجة بعد رأسية لؤى وائل فى الدقيقة 23، وتعادل جوزيف أوتشايا لذئاب الجبل فى الدقيقة 57 قبل أن يحرز ذات اللاعب الهدف الثالث للمقاولون فى الدقيقة 62 من ركلة جزاء.