شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصل المغرب لإنجاز مصر فى التصنيف العالمى؟.. الأرقام تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب المغرب قفزة كبيرة في التصنيف العالمي للفيفا، والمحتمل صدوره خلال يومين أو ثلاثة عقب انتهاء كأس العالم.

وكان أفضل تصنيف لمنتخب أفريقي من نصيب نيجيريا (الخامس عالميا في 1994)، أما أفضل تصنيف لمنتخب عربي كانت مصر (التاسع عالميا في 2010)، وأفضل ثاني تصنيف لمنتخب عربي كانت المغرب (العاشر 1998).

المغرب حصدت من كأس العالم والمباراة الودية التي لعبتها قبل المونديال تقريبا (108 نقاط)، وبما أنها كانت في الترتيب الـ22 عالميا برصيد (1563 نقطة) وقبل المونديال فبالتالي لن تقتحم قائمة العشرة الكبار.

المركز المحتمل للمغرب في تصنيف الفيفا بعد مسيرتها المميزة ونتائجها المبهرة هو (11 أو 12) لن تخرج عن هذين المركزين، ليبقى أفضل تصنيف عالمي للعرب من نصيب مصر.

حصد منتخب كرواتيا المركز الثالث فى كأس العالم 2022 بعد فوزه على المغرب بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد خليفة الدولي، لحسم المنافسة على المركزين الثالث والرابع، فى مونديال قطر.

تقدم المنتخب الكرواتى بالهدف الأول عن طريق جوسكو جفارديول فى الدقيقة السابعة على بداية اللقاء، ونجح أشرف دارى فى تسجيل هدف التعادل سريعا للمنتخب المغربي فى الدقيقة التاسعة، وعاد المنتخب الكرواتى للتقدم بالهدف الثانى عن طريق ميسلاف أورسيتش فى الدقيقة 42 من زمن اللقاء.

ويعد المنتخب المغربي أول فريق عربي وأفريقي يحصد المركز الرابع فى تاريخ المونديال.