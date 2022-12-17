بعد الإعلان عن تواجد الأهلي بمونديال الأندية.. الرجاء المغربي يعترض ويطلب المشاركة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي تمسكه بحقه في المشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، المقرر أن يستضيفها المغرب في فبراير المقبل 2023.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في وقت سابق مشاركة الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبل.

وفقا للائحة البطولة التي تنص على عدم مشاركة فريقين من بلد واحد، فإن الأهلي سيشارك وصيفاً لبطل أفريقيا، الذي سيشارك كمستضيف للبطولة.

وأكد عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء المغربي، تمسكه بحق ناديه فى المشاركة بكأس العالم للأندية.

وقال البدراوي، في رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، نشرها موقع " le360" المغربي،: "نتشبث بأحقية فريقنا في المشاركة بطولة كأس العالم للأندية البطلة التي ستقام بالمغرب بصفتنا فريق البلد المنظم للدورة".

وأضاف البدراوي، "أحقية ترشحنا قبل أى فريق أفريقى آخر، حتى وإن كان وصيف بطل النسخة الأخيرة، اتصلنا هاتفيا بمسؤولي جامعتنا من أجل التنسيق، وأرسلناهم رسميا، كما رسلنا رسميا مسؤولو الفيفا قبل الحسم الثلاثاء".

ويشارك النادي الأهلى فى كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، والثامنة فى تاريخه، بعدما شارك في النسخة الماضية من المونديال في الإمارات، ونجح في حصد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.

ويعد النادي الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية وثاني أكثر فرق العالم مشاركة في بطولة كأس العالم للاندية 7 مرات، بعدما شارك بـ7 مناسبات من قبل أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 و2021.