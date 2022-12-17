بشرى سارة للأرجنتين قبل ساعات من مواجهة فرنسا في نهائي كأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر - شارك النجم ليونيل ميسي، في مران فريقه اليوم السبت، في ختام تحضيراته لخوض المواجهة النارية أمام نظيره الفرنسى، والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء غدٍ الأحد، على ملعب لوسيل، فى المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم التى استضافتها قطر.

وكان ميسي غاب عن تدريب الأرجنتين أمس الأول، الخميس، بسبب شعوره بآلام فى أوتار الركبة قدمه اليسرى، وهى الإصابة التى عانى منها خلال مواجهة كرواتيا فى نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وظهر ميسي متأثرا بإصابته خلال مواجهة كرواتيا، ولكنه تحامل على نفسه واستكمل المباراة حتى النهاية.

ويواجه المنتخب الفرنسي، نظيره الأرجنتيني، في الخامسة مساء الأحد بتوقيت القاهرة، في نهائي مونديال قطر 2022، على استاد لوسيل.

وتأهل المنتخب الفرنسي (حامل اللقب)، للمرة الثانية على التوالي، إلى نهائي مونديال قطر لمواجهة التانجو الأرجنتيني.

وتخطى منتخب فرنسا عقبة المغرب بهدفين بواقع هدف في كل شوط، عبر ثيو هرنانديز في الدقيقة الخامسة، والبديل راندال كولو مواني في الدقيقة 79 بعد أول لمسة فور مشاركته بالمباراة.

وانتهت مغامرة المغرب عند الدور قبل النهائي، لكنه سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، عندما يواجه كرواتيا يوم السبت المقبل.

فيما تأهل المنتخب الأرجنتيني للنهائي بعدما أطاح بكرواتيا بثلاثية في نصف النهائي.

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وأعلنت قنوات "بين إن سبورتس" نقل المباراة النهائية مجاناً عبر قناتها المفتوحة.

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