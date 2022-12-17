شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يطالب لاعبى أسوان بالعودة لسكة الانتصارات بعد صدمة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، جلسة مع لاعبيه، مساء اليوم السبت، على هامش التدريبات الجماعية، طالبهم فيها بضرورة تصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات على حساب بيراميدز في اللقاء المقبل.

وأكد الرمادي للاعبين أنهم قدموا مباراة قوية أمام سيراميكا ولا يستحقون الخسارة، التي أوقفت انتصارات التماسيح مع المدير الفني الجديد الذي تولى المسئولية خلفا لربيع ياسين.

بيراميدز x أسوان، ستقام المباراة في يوم الإثنين 19-12-2022 في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية استاد الدفاع الجوي.

وتغلب فريق سيراميكا على نظيره أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي على استاد أسوان الرياضي ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتقى سيراميكا للنقطة العاشرة في المركز السادس، بينما توقف رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول الدوري.

وسجل محمد شكري هدف التقدم لسيراميكا في الدقيقة 31 من تسديدة بعيدة المدى من خارج منطقة جزاء أسوان على يسار عمرو حسام.