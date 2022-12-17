شكرا لقرائتكم خبر عن القناة ومصر المقاصة لا يعرفان الهزيمة بعد 10 جولات بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُسدل الستار مساء الجمعة، على منافسات الجولة العاشرة من بطولة القسم الثانى بالمجموعات الثلاثة، التى تضم أندية الصعيد والقاهرة والإسكندرية.

فريقان بلا هزيمة

ويعد فريقا القناة وفريق مصر المقاصة الوحيدين اللذين لم يتذوقا طعم الخسارة حتى الآن فى 10 أسابيع من المسابقة، فيما تذوق باقى الأندية الخسارة فى المجموعات الثلاثة.

ويحتل فريق القناة بقيادة محمد حليم المركز الأول فى مجموعة القاهرة والقناة برصيد 28 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه فى المجموعة فريق زد صاحب الـ21 نقطة.

وخاض فريق القناة 10 مباريات حتى الآن، حقق الانتصار فى 9 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة كانت أمام إيسترن كومبانى، يسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 6 أهداف.

وخطف فريق القناة بقيادة محمد حليم فوزا صعبا على فريق منتخب السويس في ملعبه بهدفين مقابل هدف، في مباراة الأسبوع العاشر من مجموعة القاهرة بالقسم الثاني.

فى المقابل، يحتل فريق مصر المقاصة المركز الثانى فى مجموعة الصعيد برصيد 22 نقطة، خلف بترول أسيوط المتصدر بنقطة واحدة.

جدير بالذكر أن فريق مصر المقاصة خطف تعادلا أمام تليفونات بني سويف بهدفين لمثلهما، في المباراة التى جمعتهما في إطار منافسات الأسبوع العاشر من مجموعة الصعيد في القسم الثانى.