شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يدعم بيج رامى فى مستر أولمبيا: إن شاء الله يجيب البطولة للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد هنيدي على دعم بطل كمال الأجسام ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" والذى ينافس حاليا على بطولة مستر أولمبيا، الأشهر في رياضة كمال الاجسام، والتي بدأت فعالياتها أمس، وتستمر حتى غدا الأحد.

ونشر هنيدي مجموعه صور لبيج رامى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قائلًا: "الأسطورة المصرية بيج رامي بينافس دلوقتي في مستر اولمبيا .. كل الدعم مننا وسط انشغال الناس بكأس العالم .. وإن شاء الله يجيب البطولة للمرة التالتة".

ساعات قليلة تفصل ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامى" بطل مصر والعالم فى كمال الأجسام، عن تحقيق لقب مستر أولمبيا الثالث على التالي، حيث توج بيج رامى بالبطولة آخر نسختين.



بيج رامى

وينافس بيج رامى على لقب مستر أولمبيا غدا، حيث خضع للتحكيم السرى فجر اليوم، على أن يقام النهائي فى ساعة مبكرة من صباح غد الأحد.

ويلعب بيج رامى فى الوزن المفتوح بينما نافس محمد إمبابى فى وزن 212 وأحمد شكرى فى الفيزيك.

كان حسن مصطفى قد انسحب من البطولة لظروف صحية، حرمته من المشاركة، لكنه توجه إلى مدينة لاس فيجاس الأمريكية لمتابعة البطولة ومساندة زملائه.