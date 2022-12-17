الامارات | المغرب يكتب التاريخ بأحرف من ذهب.. "أسود الأطلس" رابع العالم (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق منتخب المغرب إنجازاً تاريخياً بحصوله على المركز الرابع في كأس العالم 2022 عقب خسارته أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف، ليكتب "أسود الأطلس" تاريخاً جديداً بأحرف من ذهب لكرة القدم الإفريقية والعربية.



ودفع المنتخب المغربي ثمن الإصابات والإرهاق ليخسر فرصة الحصول على الميدالية البرونزية في اللقاء الذي أقيم على استاد خليفة الدولي في الدوحة.



شهدت بداية الشوط الأول أفضلية من جانب منتخب كرواتيا الذي تقدم بهدف مبكر من كرة لعبها جوسكو غفارديول برأسه في المرمى (7)، بينما رد منتخب المغرب بشكل سريع بإحراز أشرف داري هدف التعادل من كرة عرضية لعبها حكيم زياش ووصلت إلى داري الذي لعبها برأسه في المرمى (9).



ولعب الفريقين من دون حذر ما أسهم في خطورة كبيرة في الهجمات على المرميين، وأضاف ميسلاف أورسيتش الهدف الثاني من تسديدة متقنة تجاوزت الحارس ياسين بونو ودخلت المرمى (42).



أما الشوط الثاني شهد سيطرة "أسود الأطلس" على وسط الملعب ولكن من دون خطورة على مرمى المنتخب الكراوتي، بينما نشط المنتخب المغربي في آخر 20 دقيقة وأهدر يوسف النصيري فرصة محققة من انفراد تام في الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بفوز كرواتيا.