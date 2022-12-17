الامارات | "صورة يا صلاح".. نجم ليفربول يُفرح عشرات ويُحزن آلاف (صور وفيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسم النجم المصري محمد صلاح البسمة على الجمهور الذي حضر إلى استاد آل مكتوم من أجل مشاهدة بطولة كأس سوبر دبي 2022 والتي أقيمت على مدار 10 أيام في نادي النصر وشاهدها ما يقارب من 55 ألف مشجع بالمباريات الأربعة في البطولة التي تواجد بها إلى جانب ليفربول كلا من أرسنال وميلان وليون الفرنسي.

وامتلأت المدرجات خلال مباراتي ليفربول في البطولة أمام ليون وميلان بتواجد 15 ألف مشجع في ملعب المباراة، حضروا من أجل مشاهدة المباراة والنجم المصري الذي أصبح أيقونة الجمهور المصري والعربي محاولين التواصل معه بأي طريقة سواء بالحصول على قميصه الخاص أو التصوير معه أو التوقيع على قميص ليفربول.

وكانت المظاهرة الأكثر فرحاً باللاعب خلال تواجده بدبي عندما ذهب إلى مركز راشد لأصحاب الهمم والبقاء معهم ساعتين بين اللعب والمرح، إضافة إلى منطقة انتظار الإعلاميين وخارج الاستاد ممن نجحوا في الوصول إلى اللاعب من أجل التقاط صورة تذكارية مع اللاعب.

في حين فشل الآلاف في الوصول إلى اللاعب ومنهم من حاول الوصول إلى مكان إقامة الفريق للذهاب إلى الفندق والتواصل مع اللاعب ولكن لم ينجحوا في ذلك، وهو ما تسبب في حزن الكثيرون خاصة الأطفال الصغار الذي أصبح محمد صلاح بالنسبة لهم قدوة.