كرواتيا تتقدم على المغرب بهدفين لهدف في الشوط الأول (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تقدم منتخب كرواتيا على نظيره المغربي بنتيجة 2 - 1، في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا باستاد خليفة الدولي، لحسم المنافسة على المركزين الثالث والرابع، فى كأس العالم قطر 2022.

وتقدم المنتخب الكرواتى بالهدف الأول عن طريق جوسكو جفارديول فى الدقيقة السابعة.

ونجح أشرف دارى فى تسجيل هدف التعادل سريعا للمنتخب المغربي فى الدقيقة التاسعة.

وعاد المنتخب الكرواتى للتقدم بالهدف الثانى عن طريق ميسلاف أورسيتش فى الدقيقة 42.

تشكيل المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف دارى، جواد اليامق، يحيي عطية، أشرف حكيمى

خط الوسط: عبد الحميد صبيري، سفيان أمرابط، بلال الخنوس

خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيرى، سفيان بوفال

تشكيل كرواتيا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: لوفرين، جفارديول، يورانوفيتش، سوسا

خط الوسط: مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش

خط الهجوم: بيتكوفيتش، نيكولا فلاسيتش، لوفرو ماير