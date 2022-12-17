شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم إيهاب جلال فى عالم التدريب قبل الظهور مع فاركو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة نادى فاركو، برئاسة عز الدين يشار، مع إيهاب جلال مديراً فنياً لفريق الكرة الأول بالنادى. ويستعد فاركو لمواجهة الأهلى فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

وقاد إيهاب جلال عدة أندية قبل توليه المهمة الفنية لفاركو وعلى رأسها تدريب منتخب مصر والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصرى البورسعيدى.

وفيما يلي أرقام إيهاب جلال مع منتخب مصر والأندية التى قادها:

مع مصر المقاصة لعب 135 مباراة فاز في 68 مباراة وتعادل في 30 وخسر 37 مباراة.

مع إنبي: لعب 13 مباراة فاز في 7 وتعادل في 4 وخسر في مباراتين.

مع الزمالك: لعب 17 مباراة حقق الفوز في 8 و خسر في 7 مباريات وتعادل في لقاءين.

مع أهلي طرابلس خاض مباراة واحدة وانتهت بالتعادل.

مع المصري (ولايتين): لعب 54 مباراة حقق الفوز 23 لقاء وتعادل في 17 مباراة وخسر 14 مواجهة

مع الإسماعيلي: لعب 19 مباراة حقق الفوز في 9 وتعادل في 3 وخسر في 7 مناسبات.

مع بيراميدز: لعب 23 فاز في 16 وتعادل في 4 وخسر في 3 مباريات.

مع منتخب مصر: لعب 3 مباريات فاز في مباراة وخسر مرتين وسجل هدف وحيد وتلقت شباكه 6 أهداف.