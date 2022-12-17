شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة مهنئًا المغرب: قدمتم مسيرة مشرفة للكرة العربية والأفريقية بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، بخالص التهنئة لنظيره المغربي وجموع الجماهير المغربية الشقيقة، بعد المشوار التاريخى لأسود الأطلسي فى نهائيات كأس العالم 2022.

وأشار بيان اتحاد الكرة إلى تقديم المغرب لمسيرة مشرفة للكرة العربية والأفريقية، باحتلال المركز الرابع في المحفل العالمي الأكبر على صعيد كرة القدم، كما يتمنى له دوام التوفيق والتميز في المنافسات المقبلة.

وخسر المنتخب المغربي فرصة التتويج بالميدالية البرونزية بالهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام كرواتيا في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد خليفة الدولي، لحسم المنافسة على المركزين الثالث والرابع، فى كأس العالم قطر 2022.

تقدم المنتخب الكرواتى بالهدف الأول عن طريق جوسكو جفارديول، فى الدقيقة السابعة على بداية اللقاء، ونجح أشرف دارى فى تسجيل هدف التعادل سريعا للمنتخب المغربي فى الدقيقة التاسعة، وعاد المنتخب الكرواتى للتقدم بالهدف الثانى عن طريق ميسلاف أورسيتش فى الدقيقة 42 من زمن اللقاء.