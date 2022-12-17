شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يغادر إلى القاهرة غداً استعداداً لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة نادي أسوان إلى القاهرة غدا، الأحد، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الدوري، والمقرر لها مساء بعد غد الاثنين باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

مباراة بيراميدز وأسوان تقام يوم الاثنين 19-12-2022 فى تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة باستاد الدفاع الجوي.

وتغلب فريق سيراميكا على نظيره أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي باستاد أسوان الرياضي ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتقى سيراميكا للنقطة العاشرة في المركز السادس بينما توقف رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول الدوري.

وسجل محمد شكري هدف التقدم لسيراميكا في الدقيقة 31 من تسديدة بعيدة المدى من خارج منطقة جزاء أسوان على يسار عمرو حسام.