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إيقاف مدرب سلة الأهلى مباراتين وغرامة 30 ألف جنيه

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القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة اجتماعًا ظهر اليوم، السبت، بمقر الاتحاد في حضور أعضاء مجلس الإدارة، وأصدر مجلس الإدارة عدداً من القرارات جاءت كالتالي:

 

1- إيقاف أوجستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي مباراتين وغرامة مالية 30 ألف جنيه.

 

2- تعيين المهندس خالد القوصي عضو مجلس الإدارة رئيسًا للجنة الفنية بالاتحاد.

 

3- استضافة مشروع HER العالمى والذى يهدف لتطوير كرة السلة النسائية على مستوى الناشئات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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