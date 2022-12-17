شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مدرب سلة الأهلى مباراتين وغرامة 30 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة اجتماعًا ظهر اليوم، السبت، بمقر الاتحاد في حضور أعضاء مجلس الإدارة، وأصدر مجلس الإدارة عدداً من القرارات جاءت كالتالي:

1- إيقاف أوجستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي مباراتين وغرامة مالية 30 ألف جنيه.

2- تعيين المهندس خالد القوصي عضو مجلس الإدارة رئيسًا للجنة الفنية بالاتحاد.

3- استضافة مشروع HER العالمى والذى يهدف لتطوير كرة السلة النسائية على مستوى الناشئات.