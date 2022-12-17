شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعلن تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفريق خلفاً لنونو الميدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع إيهاب جلال ليشغل منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى خلفاً للبرتغالى نونو الميدا.

ووافق مجلس إدارة نادى فاركو على التشكيل النهائي للطاقم الفني والإداري والطبي للمدير الفني الجديد إيهاب جلال الذي سيبدأ مهمته خلال الساعات القليلة القادمة.



إيهاب جلال

ويستعد فاركو لمواجهة الاهلى المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

وحقق فاركو فوزا وحيدا مقابل خسارتين وتعادل فى أربع مباريات، وافتتح فاركو مسيرته بالدوري هذا الموسم بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب، ثم تعادل إيجايباً مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق، ثم خسر من أسوان قبل أن يتعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق ثم خسر من الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

ويحتل فاركو المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.