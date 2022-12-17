شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى تاريخ الطائرة.. إقامة السوبر المصرى بالإسماعيلية فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة نظام بطولة كأس السوبر المصري المستحدثة، والتي تقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ كرة الطائرة المصرية.

وتقام البطولة بين 4 فرق هى الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بدورى من دور واحد على صالة نادى القناة بالإسماعيليةن خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير المقبل 2023.

جاء جدول المباريات كأس السوبر كالتالي..

*يوم الأربعاء 8 فبراير 2023

الزمالك - طلائع الجيش الساعة 4.

الإتحاد السكندري - الأهلى الساعة 6.

*يوم الخميس 9 فبراير 2023

الأهلي - طلائع الجيش الساعة 4.

الإتحاد السكندري - الزمالك الساعة 6.

*يوم السبت 11 فبراير 2023

الإتحاد السكندرى - طلائع الجيش الساعة 4.

الزمالك - الأهلى الساعة 6.

وتقام الأحد الموافق 12 فبراير، مباريات نصف النهائي وتنتهي منافسات كأس السوبر يوم 14 فبراير بتحديد بطل كأس.

نظام البطولة:-

الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الدور النهائي من مباراة واحدة لحسم اللقب و لن يكون بنظام البلاي أوف 3، ولن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

تم توفير عدد وحدة تدريبية لكل فريق على صالة المباريات يوم الثلاثاء 2023/2/7 فبراير حتى يوم الجمعة 10 فبراير 2023، من نفس الشهر ، وبينما تم توفير وحدة تدريبية لطرفي النهائي يوم الاثنين 2023/2/13.