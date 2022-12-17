شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة ينتظم فى تدريب الزمالك.. ومران منفرد لـ عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التى أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، انتظام عبد الله جمعة الظهير الأيسر للأبيض، استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

يأتي ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من نزلة البرد التي كان يعاني منها في الأيام الماضية، وغاب بسببها عن مواجهة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك عبدالله جمعة في الفقرات التأهيلية والبدنية، بالإضافة إلى الفقرة الفنية بصحبة زملائه بالفريق، استعدادا للمواجهة المقبلة للفريق أمام حرس الحدود في الدوري.

وأدى ثلاثي حراسة مرمى الفريق، محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، تدريبات فنية و تأهيلية قوية، وخاض الثلاثي فقرة تأهيلية خاصة لمدة دقائق، اعقبها تدريبات فنية قوية ومتنوعة تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق.

وفي نفس الوقت اكتفى محمد عواد بأداء فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة بشكل منفرد ولم يشارك مع الحراس الثلاثة في التدريبات وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق، بسبب مشاركته أمام البنك الأهلي في لقاء الأمس.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة في الجولة السابعة ليرفع الأبيض رصيده إلى 17نقطة يحتل بهم المركز الثاني .