شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب الجولة السابعة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن 4 مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب فى الأسبوع السابع من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويتنافس كل من أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة، وسيف تقا لاعب سيراميكا، وأوشايا لاعب فريق المقاولون العرب، بجانب يوسف أسامة نبيه لاعب فريق الزمالك على الجائزة.

ويتسلح كل لاعب بما قدمه خلال الجولة للفوز بلاعب الجولة، حيث سجل أحمد الشيخ ثنائية منحت فريقه الانتصار، فيما سجل سيف تقا هدف الفوز قبل النهاية بلحظات، وسجل أوشايا هدفين وقاد ريمونتادا المقاولون العرب، وأخيرا يوسف أسامة نبيه الذى دخل الملعب كبديل وسجل في الثانية الأخيرة هدف الفوز للزمالك أمام البنك الأهلى.

وتنطلق منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023 الاثنين المقبل، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

الاثنين 19 ديسمبر

سيراميكا & الداخلية ..2.45 ظهراً

سموحة & الاتحاد السكندري..5 مساءً

فيوتشر & غزل المحلة..5 مساءً

بيراميدز & أسوان..7 مساءً

الثلاثاء 20 ديسمبر

إنبى & الإسماعيلى..2.45 ظهراً

الطلائع & البنك الاهلى..5 مساءً

فاركو & الأهلى.. 5 مساءً

الزمالك & حرس الحدود..7 مساءً

الأربعاء 21 ديسمبر

المصرى البورسعيدى& المقاولون العرب..5 مساءً