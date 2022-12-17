بث مباشر بدون تقطيع.. المغرب × كرواتيا

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب المغرب، نظيره الكرواتي، في تمام الخامسة مساء السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم قطر 2022، على استاد خليفة الدولي.

وكان منتخب المغرب قد خسر في مباراة الدور نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية بهدفين نظيفين، فيما خسر منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين في نفس الدور بثلاثية نظيفة، ليضرب الأسود موعداً تاريخياً مع منتخب "الناريون" لحسم الميدالية البرونزية في النسخة 22 من كأس العالم.

بث مباشر:

ويمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة من خلال الموقع الرسمي لقنوات الكاس القطرية من الرابط التالي:

https://www.alkass.net/alkass/live.aspx?ch=one