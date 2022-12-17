شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصيلحي: منصب نائب رئيس السلة مهمة ثقيلة.. وهدفنا استكمال خطة التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عمرو مصيلحي، عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، سعادته بعد اختياره نائبًا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، بعد قرار مجدى أبو فريخة رئيس المجلس صباح اليوم السبت. وقال مصيلحي، "سعيد بثقة أبو فريخة واختيارى لهذا المنصب الذي يعد مسئولية كبيرة للغاية".

وأضاف مصيلحي، "المهندس محمد عبد المطلب ترك مهمة كبيرة بعد رحيله عن مجلس الإدارة وسنسعى لاستكمال خطة التطوير الموضوعة داخل مجلس الإدارة خلال الفترة القادمة".

وتابع، "أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة على تهنئتهم لي، وسنواصل العمل من أجل رفع مستوى كرة السلة المصرية".