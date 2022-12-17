شكرا لقرائتكم خبر عن شلبى ونداى يؤديان فقرة تأهيل خاصة فى الزمالك تحت إشراف طبيب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى مصطفى شلبي وإبراهيما نداي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في الدوري .

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع لهما بسبب الإصابات التي يعاني منها الثنائي في العضلة الخلفية ويغيبان بسببها عن المشاركة مع الفريق.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة تأهيل الثنائي والحديث معهما ونقل بعض التعليمات ليقوما بتنفيذها في حضور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، وذلك في إطار البرنامج الموضوع لتجهيزهما بالشكل المطلوب للمشاركة في الفترة المقبلة.

كما وضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تأهيليا خاصا لمجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة البنك الأهلي الأخيرة، وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية قوية متنوعة باستخدام أدوات التأهيل، وتم رفع الحمل البدني الخاص بهم في مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

عقب ذلك خاضت هذه المجموعة حصة فنية، تم خلالها تنفيذ بعض الأمور الخططية والتكتيكية الخاصة، بعدها خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة بدون حراس مرمى لتطبيق الأمور الفنية التي تم التدريب عليها.

وقاد هذه الفقرات أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين، تحت أنظار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، والذي كان حريصا على نقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين .

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة في الجولة السابعة ليرفع الأبيض رصيده إلى 17نقطة يحتل بهم المركز الثاني .