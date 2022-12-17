شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 5 ميداليات ببطولة أفريقيا لشباب الريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج المنتخب المصري لشباب الريشة الطائرة، بخمس ميداليات في بطولة أفريقيا والمقامة بدولة موريشيوس خلال الفترة من 7 وحتى 18 ديسمبر الجاري.

وحقق شباب الفراعنة 5 ميداليات بواقع ذهبية و4 برونزيات، حيث حصد "محمد حجازي ويوسف محمد حسين" ذهبية زوجي الشباب، كما حصلت جنا هشام عبد القادر برونزية فردي الآنسات، فيما حقق يوسف محمد حسين برونزية فردي الشباب، أما الزوجي المكون من جنا هشام عبد القادر وجنة طارق الوزيري برونزية زوجي الآنسات، وكانت آخر الميداليات عن طريق برونزية الفرق.

وضمت قائمة أبناء النيل في البطولة القارية 8 لاعبين وهم: "محمد حجازي - يوسف محمد حسين - سيف عمر - معاذ هشام - جنا هشام - جنه طارق الوزيري - ريم حسين - جنا محمد".

يذكر أن لاعبي المنتخب المصري قد حصدوا 12 ميدالية متنوعة بالبطولة العربية التي أقيمت الشهر الماضي بالكويت.