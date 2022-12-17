ما ينفعش يلعب على سطر ويسيب سطر.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة حادة لمدرب الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أبدى الفنان نبيل الحلفاوي، غضبه بعد تعادل الأهلي مع فيوتشر ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "بعد كل تجارب كولر هقول رأيي المتواضع واللي ممكن طبعا يكون خطأ. شادي لما اتركن مستواه نزل. شادي دلوقتي هو رأس الحربة الأساسي بل ويكاد يكون الوحيد. تاو يبقى بديل لكريم فؤاد أو الشحات. شريف يبقى بديل لعبد القادر. قفشة بديل لساڤيو".

وتابع: "محدش يزعل.. تاني.. ممكن أكون غلطان. ومحتاجين بشدة لمهاجم تاني".

وأضاف: "بجد بقى.. وبغض النظر عن الفوز في كل الماتشات السابقة.. الفريق لازم يعرف إن اللي عاوز يبقى بطل ما ينفعش يلعب على سطر ويسيب سطر.. لو ما كانش مستواه العالي ثابت يبقى ما يستاهلش بطولة.. وكولر النهاردة عليه عتاب".

وتعادل الأهلي مع فيوتشر بهدف لكل جانب في لقاء أقيم أمس الجمعة، على ملعب "الأهلي WE السلام" ضمن حسابات الأسبوع السابع من بطولة الدوري.