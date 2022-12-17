اجتماع عاصف لكولر مع لاعبي الأهلي بعد التعادل مع فيوتشر.. السويسري ينفعل على قفشة ويعاقب الفريق

الشارقة - اميمة ياسر - اجتمع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بلاعبي الفريق، في ملعب التتش، عقب نهاية مباراة فيوتشر أمس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

وبحسب موقع "مصراوي"، عقد كولر معهم محاضرة استمرت قرابة 45 دقيقة شهدت انتقادات حادة لهم بسبب التهاون في ضياع الفرص حتي تمكن المنافس الذي يلعب بـ10 لاعبين من إدراك التعادل.

وأكد مصدر، أن المدرب السويسري وجه كلمات حادة خلال الجلسة منها أنه منح البعض فرص إن لم يُحسن استغلالها من الآن لن يكون لهم مكان معه وكان - حسب المصدر- يقصد علي وجه التحديد محمد مجدي "أفشه".

وأوضح المصدر أن المدرب غضب بشدة من إصرار أفشة على تسديد ركلة الجزاء في هذا التوقيت رغم أن هناك ترتيب ففي حالة اعتذار علي معلول يكون الثاني وحسب الترتيب ولكن أفشة دون أن يحصل علي أذن كولر تقدم للتسديد.

وأتم المصدر تصريحاته بقوله إن اللاعبين يدركون أن ما حدث ليلة أمس لن يمر مرور الكرام وأن كولر سيوقع عقوبات مالية وفنية سيعرفوها في مران الغد وربما تتجاوز اللائحة الخاصة بالفريق.

وتعادل الإهلي إيجابيا 1-1 مع فيوتشر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.