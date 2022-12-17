شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب أساسيى الزمالك على فقرتين بمشاركة يوسف أسامة وسامسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا فى مباراة البنك الأهلي الأخيرة فى مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة خلال مران اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة.

وتم تقسيم الحصة الخاصة بالأساسيين إلى فقرتين، الأولي تضمنت تدريبات تأهيلية خفيفة والركض حول الملعب، في حين تضمنت الفقرة الثانية تدريبات استشفائية وترفيهية لعلاج الإرهاق، بجانب بعض التدريبات باستخدام أدوات الجيمانيزيوم داخل أرضية ملعب النادي.

وشارك كل من يوسف أسامة نبيه وسامسون أكينيولا في هذه الفقرة برفقة اللاعبين الأساسيين، وقاد تدريبات هذه المجموعة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، والذي كان حريصا على نقل التعليمات بشكل متواصل للاعبين لتجهيزهم بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.

وشارك محمد طارق مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية بعدما غاب عن التواجد مع الفريق خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري، بسبب مشاركته مع فريق الشباب مواليد 2001 أمام مصر المقاصة يوم الأربعاء الماضي، والتي انتهت بفوز شباب الأبيض بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة الحادية عشر لبطولة الجمهورية.

وخاض محمد طارق الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الفنية مع زملائه بالفريق استعدادا للمباريات المقبلة.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة في الجولة السابعة ليرفع الأبيض رصيده إلى 17نقطة يحتل بهم المركز الثاني .