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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يتمسك ببقاء بيرسي تاو حتى نهاية الموسم، رغم الإصابات المتكررة ،فيريرا يرفض إراحة لاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود.
الأهلي يتمسك ببقاء بيرسي تاو حتى نهاية الموسم رغم الإصابات المتكررة
محمود جابر يعلن غداً قائمة منتخب الشباب لمباراتى زامبيا
ياسر إبراهيم يعود لتشكيل الأهلى أمام فاركو بسبب إيقاف محمد عبد المنعم
يعود ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى للظهور فى تشكيل فريقه الأساسى فى مباراة فاركو المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب إيقاف زميله محمد عبد المنعم.
فيريرا يرفض إراحة لاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التدريبات الجماعية، اليوم السبت، بدون الحصول على راحة عقب مباراة البنك الأهلي بالأمس الجمعة، وذلك بفرمان البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى.
يتمسك محمد محمود، لاعب وسط الأهلي ، بالرحيل عن القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لرغبته فى خوض تحديد جديد بعيداً عن قلعة الجزيرة، بعد خروجه التام من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بخلاف استبعاده من التدرب مع الفريق الأول منذ قدوم المدرب السويسري دون أسباب واضحة.