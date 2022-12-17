شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يتمسك ببقاء بيرسي تاو حتى نهاية الموسم، رغم الإصابات المتكررة ،فيريرا يرفض إراحة لاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود.

الأهلي يتمسك ببقاء بيرسي تاو حتى نهاية الموسم رغم الإصابات المتكررة

يتمسك مسئولو النادي الأهلي ببقاء الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم، ورفض مناقشة أى عروض تخص اللاعب، فى ظل ما يتردد من عدة تقارير صحفية عن اهتمام أكثر من نادٍ بالتعاقد مع اللاعب الجنوب أفريقى الفترة القادمة، وعلى رأسها الأهلي السعودي الذى يقوده فنيا مواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للأهلي، والذى يؤمن بقدرات تاو الفنية.

محمود جابر يعلن غداً قائمة منتخب الشباب لمباراتى زامبيا

يعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب، غدا الأحد، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام للمعسكر المقبل الذي يتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا بالقاهرة فى الفترة من 20 حتى 30 ديسمبر الجارى استعدادا لأمم أفريقيا.

ياسر إبراهيم يعود لتشكيل الأهلى أمام فاركو بسبب إيقاف محمد عبد المنعم

يعود ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى للظهور فى تشكيل فريقه الأساسى فى مباراة فاركو المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب إيقاف زميله محمد عبد المنعم.

فيريرا يرفض إراحة لاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التدريبات الجماعية، اليوم السبت، بدون الحصول على راحة عقب مباراة البنك الأهلي بالأمس الجمعة، وذلك بفرمان البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى.