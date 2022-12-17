شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة وتحذير ومطالبة بالتركيز فى كواليس جلسة فيريرا مع لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفى بداية حديثه، وجه المدير الفني التحية للاعبين وأشاد بالأداء القوي والروح العالية في لقاء البنك الأهلي بالأمس والإصرار على تحقيق الفوز والروح التي ظهر عليها اللاعبون وتمكنهم من تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ونال يوسف أسامة نبيه إشادة وتهنئة خاصة من "فيريرا" على تسجيله لهدف الفوز.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة لمواصلة مسيرة الانتصارات في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الهدف وهو حصد بطولة الدوري .

وأضاف جوسفالدو فيريرا أن الفترة المقبلة ستشهد خوض العديد من المباريات المهمة في فترة زمنية قصيرة وذلك يتطلب جهد مضاعف من الجميع.

وأثناء الجلسة تحدث المدير الفني في حضور معاونية عن التفاصيل الخاصة بلقاء البنك الأهلي وفقا للتقرير الخاص بالمباراة، وشرح أمور عديدة ومواقف حدثت بالمباراة، في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام حرس الحدود.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة في الجولة السابعة ليرفع الأبيض رصيده إلى 17نقطة يحتل بهم المركز الثاني.