شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد تدريب الزمالك 60 دقيقة بسبب مباراة المغرب وكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، تدريباته اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وانطلق مران الفريق في الثالثة عصرا بدلا من الرابعة، بقرار من فيريرا المدير الفني للفريق، للسماح للاعبين بمتابعة مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم بين المغرب وكرواتيا.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 17، فى المركز الثانى بجدول الترتيب، بعدما خاض 7 مواجهات فاز في 5 مباريات وتعادل في 2 وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 6 بعدما لعب 7 مباريات حقق فوزا وحيدا وتعادل 3 مرات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.